Суд арестовал на 2 месяца заместителя председателя правления Пенсионного фонда Алексея Иванова

Он подозревается во взятке в 4 миллиона 400 тысяч рублей. Защита Иванова не согласна с решением суда и намерена его обжаловать, — рассказал адвокат Анас Эльмурзаев.

Сам Иванов признал вину в совершении преступления. Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы со штрафом.

Помимо Иванова, нужно проверить весь Пенсионный фонд, в том числе его руководителя, — сказал «Эху» директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

По данным ФБК, глава Пенсионного фонда переоформил имущество на свою тещу.