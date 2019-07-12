Z Архив новостей новости
5 2 6 723
15:55, 12 июля 2019

ФОМ: Политическая ситуация в Грузии не сильно повлияла на отношение россиян к этой стране

По данным опроса, 60% респондентов считают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам, 14% полагают, что плохо, а 26% затруднились ответить. Каждый второй из опрошенных считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии, 27% полагают, что не опасно, а 23% затруднились ответить.

Большинство россиян осведомлены об июньских волнениях в Грузии: 27% знают, 42% — что-то слышали, 30% заявили, что слышат впервые. Среди причин этих волнений россияне назвали политику грузинских властей (9%), вмешательство США, Запада (7%), «русофобские настроения, враждебное отношение к нашей стране» (6%). Еще 6% назвали эти события провокацией.

О запрете авиасообщения с Грузией знают 36% россиян, 26% что-то слышали, а 37% узнали о нем от социологов. 35% считают, что авиасообщение восстановится в ближайшие 3-4 месяца; 29% полагают, что запрет продлится дольше, а 36% затруднились ответить.

15% опрошенных россиян уже были в Грузии, 41% хотели бы посетить, а 42% не хотели бы приезжать в Грузию.

Опрос «ФОМнибус» провели 6-7 июля в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди полутора тысяч респондентов.

3126675



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной эпизод «переписывания» истории Это очень напоминает «расследования» известной фейк-конторы «беллингкэт», которая старательно отрабатывает единственную версию по падению малазийского «Боинга» в Донбассе на основе «стопроцентных свидетельств» из соцсетей…

5 417 6 36583 10.07
Kистория, войны, германия, памятники, память, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Проблемы «крымских татар» нет, есть жулики, провокаторы и преступники Нет никакой проблемы крымских татар, есть проблема определённых товарищей, которые пилят в Крыму бабло за счёт своей национальности, плачась на весь свет, как их несчастных притесняют…

5 116 6 10869 11.07
Kобщество, крым, меньшинства, власть, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Несколько «но», которые не дают оснований для энтузиазма Байден обрушился на Россию и говорил о всевозможных угрозах, исходящих от нее. То есть — мало не покажется: он будет очень близок к позиции того антироссийского консенсуса, который сейчас правит бал в Конгрессе США…

5 63 6 6743 10:00
Kбайден, сша, выборы, политика, снв, рф, ядерное оружие, украина, мнения
Блоги

+ «Много чести»: Путин о возможности возбуждения дела об оскорблении власти в отношении Габунии «Много чести»: Путин о возможности возбуждения дела об оскорблении власти в отношении Габунии Президент не поддержал введение санкций против Грузии…

5 221 6 24434 09.07
8читать ;смотреть
Kпутин, грузия, санкции, внешняя политика, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Беда Грузии Несмотря ни на что, верю в возрождение Грузии. Потому что знаю людей, которые интеллектуальным и физическим трудом прославляют свою нацию

5 121 6 13409 08.07
Kгрузия, мид, мнения
Блоги

Леонид Гозман политик

Принимаю Ваше предложение. Ответ Валерию Соловью Мы должны договариваться друг с другом. Есть только одно условие – мы должны признавать право друг друга жить в стране и чувствовать себя в ней хозяевами. И мы не должны стремиться уничтожить друг друга – а именно это стремление видится мне за словом «либераст», которое Вы, увы, произнесли…

5 176 6 35674 05.07
Kсталин, общество, политика, рф, мнения
Блоги

МИД РФ: Нынешний инцидент – яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с неприемлемыми выпадами в адрес российского руководства на грузинском телеканале

5 55 6 6417 08.07
Kмид, рф, грузия, тв, скандалы, политика, конфликты, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Кому мешает «Яблоко» И здесь действия комиссий совершенно понятны: Васильевский — территория, где у «Яблока» всегда была большая поддержка. И где его очень боятся единороссы. Значит, как и на Петроградке, поставлена политическая задача — убрать любой ценой!..

5 74 6 8674 06.07
Kвыборы, политика, общество, события
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Про крымских татар Закон один – если у народа есть место, которое этот народ называет своей родиной, то скорее развалятся Великие пирамиды, чем народ забудет о своей мечте вернуться на свою сладкую отчизну…

5 207 6 25069 11.07
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Неожиданный и неадекватный выхлоп экстремизма Шакалы заткнутся. У России и Грузии есть будущее. Мы, две нации, любим друг друга, несмотря на подонков, и это главное. Мы справимся…

5 209 6 26203 08.07
Kгрузия, рф, политика, конфликты, общество, тв, сми, скандалы, мнения
Блоги

Кусок эфира

Максим Шевченко: Кремль признал Зеленского лидером Украины Надо создавать такой процесс, который позволял бы выйти из этой войны, но выйти в таком формате, который бы сохранял бы одновременно и безопасность для обеих сторон. Но безопасность ДНР и ЛНР – это гораздо важнее…

5 59 6 8813 12:14
Блоги

+ Андрей Малахов: Всё, что мы хотели — это сделать праздник улыбок и счастья Андрей Малахов: Всё, что мы хотели — это сделать праздник улыбок и счастья Телеведущий канала «Россия 1» обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому после того, как был отменен запланированный телемост между Россией и Украиной…

5 395 6 60767 09.07
8читать ;смотреть
Kукраина, рф, тв, конфликты, зеленский, видео, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Стояние напротив Грузии Ничего с Грузией уже сделать невозможно. Отменяй или разрешай самолеты, запрещай или не трогай экспорт. Ничего это не даст…

5 53 6 8365 10.07
Kполитика, общество, грузия, события
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Есть один вопрос. Ценит ли государство этих людей, которые погибли? Мы не знаем этих людей, поэтому говорить, герои это или не герои – но уж явно не преступники – очень трудно…

5 67 6 11969 07.07
#слушать 50:39 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, общество, власть
Блоги

Ксения Собчак политик

Подростковая выходка С первых митингов десятых годов я твердила: вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина — это нелепо и скорее показывает слабость позиции…

5 252 6 46543 09.07
Kгрузия, тв, скандалы, путин, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Уж ты бы лучше бы молчала бы» Власти России привлекли внимание всей страны к тому, как обозвали Путина (в условиях действия закона об оскорблении властей), донесли весть в каждый российский угол…

5 58 6 11020 09.07
Kполитика, путин, грузия, рф, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Офицеры спецподразделения ФСБ «Альфа», подозреваемые в разбое, скрылись после командировки Она проходила на Северном Кавказе

5 13 6 35439
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это государство не умеет профессионально исполнять свои обязанности как в том, что касается сгоревшего «Лошарика», так и в том, что касается ареста преступника, который в центре Москвы грабит прохожих…

5 70 6 118615 06.07
#слушать 49:45 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kполитика, видео, передачи
Голосование

3124247
«Суды над отравительницами»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 6737 07.07
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Путин, мат и последствия Вы будете смеяться, но у Путина и его обслуги остается один вариант – бомбить Воронеж! То есть, под видом наказания строптивого соседа, наказать своих…

5 255 6 230479 08.07
Kгрузия, журналистика, внешняя политика, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Про оскорбление Путина. Мне не понравилось. Перебор по хронометражу и очень многословно. Оскорбляемый должен выглядеть посмешищем и желательно идиотом, а не жертвой длинного и запутанного пещерного сквернословия…

5 64 6 87459 10.07
#слушать 51:20 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7938408
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4109910

Сегодня в эфире