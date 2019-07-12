ФОМ: Политическая ситуация в Грузии не сильно повлияла на отношение россиян к этой стране

По данным опроса, 60% респондентов считают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам, 14% полагают, что плохо, а 26% затруднились ответить. Каждый второй из опрошенных считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии, 27% полагают, что не опасно, а 23% затруднились ответить.

Большинство россиян осведомлены об июньских волнениях в Грузии: 27% знают, 42% — что-то слышали, 30% заявили, что слышат впервые. Среди причин этих волнений россияне назвали политику грузинских властей (9%), вмешательство США, Запада (7%), «русофобские настроения, враждебное отношение к нашей стране» (6%). Еще 6% назвали эти события провокацией.

О запрете авиасообщения с Грузией знают 36% россиян, 26% что-то слышали, а 37% узнали о нем от социологов. 35% считают, что авиасообщение восстановится в ближайшие 3-4 месяца; 29% полагают, что запрет продлится дольше, а 36% затруднились ответить.

15% опрошенных россиян уже были в Грузии, 41% хотели бы посетить, а 42% не хотели бы приезжать в Грузию.

Опрос «ФОМнибус» провели 6-7 июля в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди полутора тысяч респондентов.