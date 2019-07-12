Девять станций Сокольнической линии метро будут закрыты с завтрашнего дня

«Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» закроют для пассажиров с 13 по 20 июля.

Таким образом движением по ветке будет осуществляться от станции «Бульвар Рокоссовского» до станции «Университет».

Ограничения введут из-за строительства участка Большой кольцевой линии.

Во время закрытия перечисленных станций будут работать бесплатные компенсационные автобусы.

21 июля линия возобновит работу в обычном режиме.