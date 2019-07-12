Президент Украины Владимир Зеленский предлагает распространить действие закона о люстрации на бывшего главу государства Петра Порошенко и его команду. Соответствующий законопроект внесен в Верховную Раду. Сейчас под ограничения попадают те, кто занимал высшие государственные посты в 2010-2014 годах, в том числе экс-президент Виктор Янукович. Кроме того, Зеленский предлагает прописать в законе возможность люстрации любого президента и спикера Верховной Рады без указания конкретного периода их работы.