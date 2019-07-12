Топ-менеджер корпорации Boeing увольняется после двух катастроф самолетов серии 737 MAX

Полеты лайнеров приостановлены.

Эрик Линдблад проработал в компании более 30 лет и заслужил хорошую репутацию на разных должностях. На посту вице-президента он отвечал за сборку новых Boeing 737 MAX. Этими вопросами он начал заниматься прошлым летом. Линдбладу предстояло исправить погрешности в процессе производства и поставке комплектующих. У корпорации были тогда проблемы с деталями для двигателей и фюзеляжей.

О своем желании подать в отставку менеджер заявил вскоре после катастрофы в Индонезии. Возможно, еще одна трагедия с 737 MAX в Эфиопии убедила Линдблада в верности этого решения. Он отправится на пенсию.

Причиной падения лайнеров в обоих случаях назвали ошибку программного обеспечения. В Boeing уверяют, что исправили дефекты.

Жертвами двух катастроф стали почти 350 человек.