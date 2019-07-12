Военный суд приговорил к разным срокам заключения уроженцев Таджикистана, которые пытались устроить крушение «Сапсана»

Московский окружной военный суд приговорил к разным срокам заключения – от 15 до 21 года – уроженцев Таджикистана, которые пытались устроить крушение «Сапсана» в 2017-ом году. Осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого и особого режимов.

Московский окружной военный суд вынес приговор семерым членам запрещённой в России группировки «Исламское государство». Все они – уроженцы Таджикистана. Ещё два года назад, проживая в Петербурге, они, по данным следствия, запланировали теракт в знак протеста против вооруженной операции российских войск в Сирии. Летом 2017 года они установили металлическую конструкцию на пути следования скоростного поезда «Сапсан», который курсирует между Москвой и Петербургом. В итоге, протаранив препятствие, поезд повредил пять вагонов, однако с пути так и не сошёл. Обошлось даже без пострадавших. Помимо этого, обвиняемые также собирались устроить взрыв, но реализовать свои планы уже не смогли. В РЖД ущерб от действий террористов оценили в 55 миллионов рублей.

Один из подсудимых полностью признал свою вину. Еще один – частично, остальные – отрицают свою причастность к преступлению.