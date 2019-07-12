Басманный суд столицы на два месяца арестовал зампреда правления Пенсионного фонда Алексея Иванова

Его подозревают в получении особо крупной взятки. Сам Иванов в суде назвал себя патриотом России, носителем государственной тайны. Он заявил, что всегда работал на благо страны, но оступился, полностью раскаивается и готов сотрудничать со следствием. Иванов попросил суд поместить его под домашний арест по месту проживания в загородном доме в Балашихе, чтобы заботиться о супруге и престарелых родителях.

Замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов, 60-го года рождения, человек в изящных голубых джинсах и коричневой кожаной куртке, в суденазвал себя патриотом России, носителем государственной тайны, капитаном 1-го ранга и сказал, что всегда работал на благо страны, но оступился. В суде он сообщил, что готов и дальше сотрудничать со следствием, полностью раскаивается и не собирается скрываться, а потому просит избрать меру пресечения в виде домашнего ареста по месту проживания в загородном доме в Балашихе. Хотел продолжить заботиться о супруге и престарелых родителях. При этом следователь СК сообщил, что Иванова подозревают в получении 4 миллионов и 400 тысяч рублей за оказание некоего содействия в пользу фирмы Техносерв и попросил о заключении чиновника под стражу до 9 сентября, настаивая на помещении в конкретный изолятор — СИЗО-2, Лефортово.

Хотя по УПК ходатайствовать об этом нельзя, на что указала судья. При этом представитель генпрокуратуры Дмитрий Демидов заявил, что при задержании Иванов написал явку с повинной, описал механизм получения взяток, дал в полном объеме признательные показания, а в них — изобличил как себя, так и других лиц, о которых ранее не было известно. Надзорное ведомство не посчитало необходимым заключение Иванова под стражу и поддержало домашний арест. Это вызвало горячее согласие четверых адвокатов Иванова, а глава группы защитников Анас Эльмурзаев произнёс яркую речь, сказав что несмотря на признание вины, обстоятельства сделанного Ивановым и меру его ответственности наряду с теми, кто давал взятку, ещё предстоит установить. Судья Наталия Дударь, рассмотрев ходатайство следствия, пришла к выводу, что чиновник ПФР до 9 сентября останется под арестом.

Алексея Иванова задержали вчера. В Пенсионном фонде он курировал развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда.