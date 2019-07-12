Полпред президента в Уральском округе обещает оказать содействие следствию по делу своего помощника

Полпред президента в Уральском округе Николай Цуканов обещает оказать содействие следствию по делу своего помощника Александра Воробьева. Он обвиняется в госизмене. Полпред отметил, что не обладает достаточной и достоверной информацией о деле. Он назвал ситуацию крайне неприятной и брезгливой.

ФСБ объявила о задержании Воробьева неделю назад. Сейчас чиновник находится в СИЗО «Лефортово».



С 2010-го по 2017-ый год Александр Воробьев находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области, с 2018-го года возглавлял аппарат Цуканова, а затем стал его помощником.