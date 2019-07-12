В Ростове избирком принял документы бывшего координатора «Открытой России» для выдвижения кандидатом в депутаты

В Ростове-на-Дону территориальная избирательная комиссия приняла документы бывшего координатора «Открытой России» Анастасии Шевченко для выдвижения кандидатом в депутаты городской думы, — рассказал МБХ-медиа начальник предвыборного штаба Шевченко Антон Приходько. Он уточнил, что Анастасия идет на выборы как самовыдвиженец. Сама Шевченко находится под домашним арестом. Против нее возбуждено уголовное дело о деятельности организации, признанной в России нежелательной. Виновной себя Шевченко не признала.