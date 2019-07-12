В Коми прокуратура через суд обязала Минздрав обеспечивать жизненно необходимым лекарством 12-летнюю девочку

В Коми прокуратура через суд обязала чиновников местного Минздрава бесперебойно обеспечивать жизненно необходимым лекарством 12-летнюю девочку. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что семья ежемесячно тратила около 50 тысяч рублей на покупку препарата из-за постоянных перебоев с поступлением лекарства в сеть государственных аптек. Суд постановил взыскать с министерства здравоохранения республики 170 тысяч рублей в пользу семьи ребенка, — сообщает Flash Nord.