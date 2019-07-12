В Иркутской области сегодня траур по жертвам наводнения

По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 19 в городе Тулуне и Тулунском районе. По данным на сегодняшнее утро, в Тулуне остаются подтопленными 138 домов, — сообщает ТАСС. Первоочередные выплаты пострадавшим от наводнения почти завершены, — сообщил министр труда Максим Топилин. Он уточнил, что пострадавшие получили по 10 тысяч рублей на человека. Муниципалитеты продолжают оценку утраченного имущества, чтобы назначить более крупные выплаты – от 50 до 100 тысяч рублей.