Басманный суд Москвы арестовал до сентября зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова

Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Иванов получил от представителей компании «Техносерв» не менее 4 миллионов четырехсот тысяч рублей. Судья Наталья Дударь удовлетворила ходатайство следствия о заключении Иванова под стражей. Ранее прокурор заявил о возможности домашнего ареста с учетом того, что Иванов написал явку с повинной и дал признательные показания.