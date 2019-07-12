Пожарные обнаружили очаг возгорания в здании РГАЛИ в Москве

Очаг пожара в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) обнаружен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«Очаг возгорания обнаружен между четвертым и пятым этажами», — сказал собеседник агентства. Он отметил , что площадь пожара составляет 10 кв. метров.

В настоящее время пожарно-спасательные подразделения работают на 3-м, 4-м, 5-м этажах, а также на кровле здания. Ведется тушение пожара, что именно горит, уточняется, сказали в столичном главке МЧС.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что в здании РГАЛИ наблюдалось сильное задымление на уровне 4-го и 5-го этажей. До прибытия пожарных здание покинули все сотрудники.