Чемпион национальной баскетбольной Ассоциации Тимофей Мозгов может вернуться в Россию.

Мозгов достиг договоренности с клубом Химки, сообщает турецкий баскетбольный портал Еврохупс. Официального подтверждения этой информации пока нет, но новость выглядит логичной. Мозгов уезжал за океан именно из Химок. В клубе очевидная проблема с центровыми и Тимофей будет в родной команде как нельзя кстати. Он переходит бесплатно, поскольку Орландо выкупил его контракт, ну и кроме того, сможет сыграть на чемпионате мира этого года и на Олимпийских играх в следующем. График в России куда более щадящий. Есть возмодность уменьшить нагрузку на больное колено из-за которого его отчислили из Орландо. Интересно, что именно в Химках в этом сезоне соберутся все российские баскетболисты, которые имеют опыт лучшей лиги мира. Несколько лет назад вернулся Алексей Швед, в этом сезоне к команде присоединился Сергей Карасев и вот теперь компанию дополнит Тимофей Мозгов. При таком составе команда может претендовать на равноправную конкуренцию с бессменным чемпионом — ЦСКА.

Мозгов провел в НБА 9 лет и сменил пять клубов. В 2014 году он стал обладателем чемпионского перстня в составе Кливленд Кавальерс.