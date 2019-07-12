Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете на ведение операций с госдолгом России. Его нарушители попадут под американские санкции.

Ввести запрет на любые операции с российским госдолгом предложила Группа конгрессменов от Демократической партии. Это случилось ещё в прошлом году, напоминает влиятельный американский портал The Hill. В статье говорится, что речь идёт про специальную поправку к проекту военного бюджета этой страны и пока окончательно и в целом он не принят.

The Washington Post напоминает, что суверенный долг государства — это те деньги, которые государство получает от своих кредиторов в обмен на выпущенные облигации. Их могут покупать как простые граждане, так и банки. Иными словами, все, кто будет иметь с ними дело, может оказаться под санкциями. Авторы идеи утверждают, что ввели эту поправку по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера — о возможном вмешательстве России в выборы президента США (хотя прямых доказательств о сговоре между Дональдом Трампом и Кремлём не нашли). Как передаёт телеканал C-SPAN, теперь эту идею ещё должен одобрить Сенат, а затем документ ляжет на стол президенту, который должен его подписать.

Официальная Москва отрицает все обвинения в попытке повлиять на ход выборов президента США.