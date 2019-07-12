В Екатеринбурге сегодня начались обыски у участников протестов, связанных с планами по строительству храма в сквере.

Обыски у участников протестов в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге проходят в рамках уголовного дела о массовых беспорядках. Пока в нем нет фигурантов. Известно, что обыски проходят в доме активиста Максима Корчемкина и у Татьяны Маркиной, они оба учасвовали в протестах – пишет Знак.ком. Максим Корчемкин ранее получил штраф в 10 тысяч рублей за установку в Екатеринбурге «Надгробия Путину», которое появилось в городе в апреле. Портал ОВД-Инфо сообщил, что одну из участников стихийных митингов также вызвали на допрос по уголовному делу как свидетеля. Агентство Европейско-азиатские новости пишет со ссылкой на свой источник, что следователи работают по пяти адресам. Источники агентства сообщают также, что делом занимаются ФСБ и Следственный комитет. Официальных комментариев силовики пока не давали.

По данным проекта ОВД-Инфо, оба участника протестов, у которых прошли обыски, уже на свободе.

Протесты в мае длились неделю. После того, как президент Владимир Путин высказался насчет того, что нужно провести опрос горожан и поинтересоваться их мнением, работы по строительству храма были прекращены, от идеи возвести церковь на месте сквера отказались.