В правительстве усомнились в необходимости уничтожать изъятые санкционные продукты

Вице-премьер Алексей Гордеев сказал, что надо думать, как использовать эту продукцию по назначению. «Мне кажется, продукты питания уничтожать – это в принципе неправильно», — добавил вице-премьер. В России изъятые санкционные продукты начали уничтожать четыре года назад.

Продовольственное эмбарго, как ответ Западу на антироссийские санкции, было введено Путиным в 2014 году. Однако указ об уничтожении продуктов, пересекших границу, был подписан лишь спустя год. Ответственность за непопадание зарубежных товаров на прилавки возложили на Россельхознадзор. Отчеты о том, как ведомство борется с санкционкой, до сих пор регулярно попадают в новости.

Овощи и фрукты – они составляют большую часть ввозимых запрещенных товаров — обычно давят, используя тяжелую технику. Мясо, колбасы, рыбу, сыры и молочку сжигают.

Споры о судьбе санкционки не утихают. Общественность и даже правозащитники нередко высказываются за передачу изъятых продуктов малоимущим или в социальные учреждения. Федеральные чиновники настаивают на правильности выбранного курса. Впрочем, единства среди них в последнее время стало поменьше.

Так в Роспотребнадзоре заявили недавно о неэффективности захоронения санкционки на полигонах. Ее лучше отдать если не гражданам, то хотя бы животным, на корм. Или использовать как источник газа в биоэнергетике.

Уничтожение санкционных продуктов – это мера, противоречащая интересам государства и его гражданам, — сказал «Эху» Олег Фролов – ведущий юрист общества защиты прав потребителей, которые несколько лет назад предлагала раздавать санкционные продукты нуждающимся.

Высказывание вице-премьера Алексея Гордеева о том, что санкционные продукты надо использовать по назначению – это часть большого обсуждения, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что единого мнения насчет того, стоит ли уничтожать санкционные продукты, в Кремле нет.