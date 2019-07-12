Минпромторг готов включить Tesla и Bugatti в список автомобилей, владельцы которых платят повышенный налог

Минпромторг готов, по предложению налоговой службы, включить Tesla и Bugatti в список автомобилей, владельцы которых платят повышенный транспортный налог, — заявили в ведомстве в ответ на запрос РБК. Ранее аудиторы Счетной палаты обнаружили, что в списке отсутствуют некоторые автомобили премиального класса. Повышенный транспортный налог платят владельцы легковых автомобилей стоимостью от трех миллионов рублей.