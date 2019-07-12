Из России могут уйти международные платежные системы, в том числе Visa и MasterCard

Это произойдет в случае принятия поправок в закон о национальной платежной системе. Согласно закону, приостановка расчетов какого-либо банка, например, из-за санкций, будет считаться нарушением. Поправки запрещают любым платежным системам отключать российские банки от проведения расчетов по картам. «Мы не должны поощрять такие действия и терпеть дискриминационные правила», — заявил «Коммерсанту» автор законопроекта, руководитель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Рассмотрение документа во втором чтении назначено на 23 июля. Центробанк и депутаты настаивают на принятии поправок уже в эту сессию.