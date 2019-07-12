Палата представителей американского Конгресса одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-ый финансовый год, которая предусматривает серьезные ограничения на любые действия с российским государственным долгом. Конгрессмены объясняют ограничения необходимостью наказать Россию за вмешательство в американские выборы и предотвратить вмешательство в будущие. Поправка о санкциях должна пройти через процедуру согласования в обеих палатах и только после этого документ пойдет на подпись президенту.

В Кремле предложили не забегать вперед по поводу возможного введения американских санкций против российского госдолга. «Проект закона еще должен пройти много стадий, в любом случае мы внимательно наблюдаем за этими процессами», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.