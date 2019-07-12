Вице-премьер правительства Алексей Гордеев назвал неправильным уничтожение продуктов, пригодных к употреблению

Таким образом, Гордеев поддержал требование Роспотребнадзора. Как отмечает «Коммерсантъ», с августа 2014-го года по август 2018-го в России уничтожены более 26 тысяч тонн продуктов, которые подпали под продуктовое эмбарго и были незаконно ввезены в страну. Уничтожать санкционные товары предложил тогдашний министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Эмбарго ввели в качестве ответной меры на санкции ЕС после присоединения Крыма.