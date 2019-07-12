Президент Украины Владимир Зеленский предложил распространить действие закона о люстрации на Петра Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский предложил распространить действие закона о люстрации на экс-главу государства Петра Порошенко и его команду. Соответствующий законопроект внесен в Верховную Раду. Документ, в частности, позволяет на срок до 10 лет запрещать определенным людям работать в органах госвласти. Сейчас под действие закона попадают представители руководства Украины, занимавшие свои посты с 2010-го по 2014-ый годы, в том числе экс-президент Виктор Янукович. В случае принятия нового закона, его действие распространится на тех, кто занимал высшие государственные посты до мая 2019-го, то есть в том числе на Петра Порошенко.