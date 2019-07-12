Московский окружной военный суд вынес приговор по делу о попытке подорвать поезд «Сапсан»

Уроженцам Таджикистана назначили от пятнадцати до двадцати одного года лишения свободы в колониях строгого и общего режимов. По версии следствия, два года назад сторонники террористической группировки «Исламское Государство» (деятельность организации запрещена в РФ) устроили диверсию на пути поезда, следовавшего из Москвы в Петербург, протестуя таким образом из-за военной операции России в Сирии. Поезд наехал на металлическую конструкцию, оставленную на путях. Состав удержался на рельсах, но вагоны получили повреждения. В РЖД тогда говорили, что общая сумма ущерба – около пятидесяти пяти миллионов рублей.