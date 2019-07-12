Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с нарушениями

Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с серьезными нарушениями. Интернет-издание «Открытые медиа» пишет, что среди прочего магазин выдает недействительные чеки.

Магазин «Lady A» предоставляет покупателям чеки, в которых нет индивидуального номера налогоплательщика и других реквизитов. Эксперты «Открытых медиа» сошлись во мнении, что речь идет о серьезном нарушении и может свидетельствовать о сокрытии выручки магазина. О недействительности чека написано и на нем самом, а сотрудники торговой точки предупреждают, что товары обмену и возврату не подлежат.

В ассортименте – большой выбор белья, включая откровенные модели, а также эротические аксессуары вроде хлыстов и золотых наручников. Там же можно купить и эротические товары, например, возбуждающие гели. Магазин «Lady A» появился в Грозном три года назад, и тогда «Русская служба Би-Би-Си» сообщила, что принадлежит он старшей дочери главы Чечни Айшат Кадыровой. Представители руководства республики это отрицали, а фотографии с церемонии открытия магазина, на которых была запечатлена Кадырова, стали удалять из социальных сетей.

Сайта у магазина нет – он ведет торговлю исключительно в Instagram. Товары обещают доставлять не только в пределах России, но и по всему миру.