Международные платежные системы, в том числе Visa и MasterCard, могут свернуть свой бизнес в России

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Он пояснил, что это связано с поправками в закон о национальной платежной системе. «Инициатива может выстроить существенные барьеры для международных платежных систем в России», — сказала «Эху Москвы» исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.

В пресс-службе компании Visa в ответ на появившиеся сегодня публикации сказали, что платежная система намерена обеспечить бесперебойную работу в России для потребителей.