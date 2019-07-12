В правительстве задумались о целесообразности уничтожения изъятых санкционных продуктов

Вице-премьер Алексей Гордеев сказал, что ему кажется, что уничтожать продукты – это в принципе неправильно. По его словам, надо думать, как использовать эту продукцию по назначению. Таким образом Гордеев прокомментировал инициативу Роспотребнадзора, который в июне предложил запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты. «Выказывание вице-премьера Гордеева на этот счет – часть большого обсуждения», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

За последние 4 года с тех пор, как в России начали уничтожать продовольствие, на которое распространяются санкции, не раз появлялись предложения раздавать эти продукты нуждающимся, однако, все подобные инициативы были отклонены.