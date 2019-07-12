При первом тестировании дистанционного электронного голосования в Москве произошёл сбой

Об этом сообщил в Фейсбуке сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. По его словам, систему тестировали в ходе выборов лучшего председателя студенческого совета московского вуза, и она зависла. В какой-то момент статистика перестала обновляться. Сайту «Медуза» Мельконьянц сказал, что в итоге наблюдавших за голосованием досрочно распустили.

Результате тестирования планируется обсудить на ближайшей встрече технической рабочей группы.