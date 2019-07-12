В Кремле внимательно следят за обсуждением возможных санкций США против госдолга России

«Проект закона еще должен пройти много стадий, не будем забегать вперед», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сегодня Палата представителей США одобрила запрет на сделки с госдолгом России. Приняты соответствующие поправки к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год. Введение ограничения объясняется необходимостью наказать Россию за вмешательство в американские выборы. Авторы инициативы считают, что это также поможет удержать Москву от вмешательства в следующие выборы.