Эксперт: Поправки в законопроект «О национальной платежной системе» трудноисполнимы на практике

Поправки в законопроект «О национальной платежной системе» трудно реализовать на практике. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.

«Сама постановка вопроса о запрете на исключение банков из российской платежной системы в случае, если их исключили из иностранной, представляется проблематичной. Причин, по которым банки исключают из платежных систем, много. Поэтому данное требование сложно исполнить», — отметила эксперт.

М.Михайлова также подчеркнула, что необходимости в таких поправках нет. «Мы либо хотим быть частью МПС, либо хотим дополнительно выстраивать заборы и преграды. Сегодня все нормально функционирует, никаких сложностей не возникает. МПС инвестируют в российскую экономику, столько лет здесь присутствуют — требовать от них выполнения юридического казуса в виде отдельных правил, помимо правил, установленных их материнскими компаниями, сложно», — заключила она.

23 июля Госдума рассмотрит во втором чтении поправки к законопроекту «О национальной платежной системе», которые поддерживает ЦБ; они должны обеспечить беспрерывность карточных платежей в России. Предполагается, что российским дочерним компаниям международных платежных систем запретят приостанавливать расчеты по картам банков, попавших под санкции.

На то, чтобы начать работать по новым правилам, платежным системам дадут полгода. После этого приостановка расчетов какого-либо банка из-за санкций будет считаться нарушением. Если его не устранят, ЦБ исключит компанию из реестра операторов платежных систем, что будет означать запрет на работу в России.

При этом, как отмечают эксперты, российские дочки Visa и MasterCard при всем желании не смогут привести свои правила в соответствие с новыми требованиями — они не имеют права не исполнять распоряжения своей головной организации.



У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов «иностранных платежных систем» — это понятие также вводится поправками к законопроекту. Однако не исключено, что эти компании просто свернут свой бизнес в России.