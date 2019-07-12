Один из самых харизматичных боксеров, чемпион мира среди профессионалов Денис Лебедев закончил карьеру

Лебедев объявил о том, что хочет уделять больше времени семье и близким и пообещал делать большие и малые дела для своей страны и для молодежи. Что это значит пояснил менеджер Дениса Вадим Корнилов, который сказал, что боксер теперь будет развиваться в политической карьере. Конец цитаты. Он добавил, что после того, как сорвался бой с украинцем Александром Усиком, завершение карьеры стала логичным ибо пропала очевидная цель. Лебедев запомнился не только своими победами. Его много критиковали за имидж. Он выходил на ринг в тельняшке и берете десантника, хотя в армии не служил. Впрочем, и за канатами Денис преуспел. Он одержал в 35 поединках 32 победы, 23 их которых нокаутом, шесть лет он был чемпионом мира.

В числе побежденных Денисом Лебедевым был, в частности, знаменитый Рой Джонс–младший.