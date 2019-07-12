Конгресс США одобрил поправку в военный бюджет, которая предусматривает введение санкций в отношении российского госдолга. Палата представителей поддержала возможное применение санкций из-за вмешательства России в американский избирательный процесс.

Авторами поправки стали демократы Брэдли Шерман и Максин Уотерс. В ходе слушаний Шерман сказал, что инициатива «предусматривает, что ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России». Речь идет об инвестициях в российские долговые бумаги. Впрочем, есть и механизм выхода из ограничений, в случае если администрация США придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла. Оборонный бюджет-2020, частью которого стала поправка до сих пор не одобрен – его перспективы зависят от решения и подписи президента США Дональда Трампа. Ранее комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера пришла к выводу, что российские структуры осуществляли вмешательство выборный процесс в США, но доказательств сговора команды Трампа с Кремлем и российскими спецслужбами команда Мюллера не нашла. В Москве всякий раз отвергали обвинения во вмешательстве в американские выборы. Но тема эта по-прежнему остается в фокусе внимания американских политиков. Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан недавнем интервью MSNBC даже предположил, что Трамп чуть ли «не возражает, если русские вмешаются, чтобы попытаться улучшить перспективы его переизбрания».

Санкции против суверенного госдолга России предлагалось ввести еще в прошлом году. Тогда в Конгрессе разрабатывался законопроект о «Защите от агрессии Кремля» и среди прочего ставился вопрос об отключении России от платежной системы SWIFT. Эта инициатива поддержки не нашла.