«Голос»: Сбой произошел при первом тестировании электронного голосования в Москве

При первом тестировании дистанционного электронного голосования в Москве произошел сбой. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

Он напомнил, что систему тестировали студенты, которые голосовали за своих студенческих лидеров с 8.00 до 20.00 11 июля. «Они должны были заранее зарегистрироваться на портале mos.ru, в соответствующий день зайти в личный кабинет, открыть электронный бюллетень и проголосовать», — уточнил Г.Мельконьянц.

По его словам, также с 8.00 в помещении Мосгордумы работал электронный штаб. «Наблюдатели могли следить за двумя объектами. Первый — это экран, на котором публиковалась статистика, сколько выдано бюллетеней и сколько реально проголосовало. Второй — это два принтера, один из которых печатал ФИО проголосовавшего студента, а другой — его зашифрованный голос. Затем эти бумаги падали в прозрачные ящики», — рассказал Г.Мельконьянц.

Однако «где-то в 16.30 все остановилось — информация на экране, которая обновлялась каждые полчаса, стала дублировать предыдущие полчаса, а принтеры перестали печатать», добавил он.

Г.Мельконьянц отметил, что на протяжении двух часов команда Департамента информационных технологий Москвы пыталась устранить эту проблему, но в итоге они признались, что в тот же день это сделать не удастся. «Они перенесли подсчет голосов, который должен был начаться в 20.00, к себе в Департамент, и предложили всем расходиться», — уточнил он.

С точки зрения Г.Мельконьянца, пока сложно сказать, что в итоге будет учтено, так как система сырая и не предусматривает инструментов внутреннего контроля. «Впереди еще два тестирования. Мы надеемся, что в ближайшее время нам будут предоставлены коды этой системы и инструменты для наблюдения изнутри, чтобы можно было контролировать все электронно, а не только смотреть за всем на экране», — заключил он.