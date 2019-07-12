В правительстве предложили отказаться от уничтожения санкционных продуктов

Вице-премьер Алексей Гордеев сказал, что ему кажется в принципе неправильным уничтожать продукты питания. Другое дело, их изымать и дальше думать, как использовать по назначению, сказал Гордеев, комментируя инициативу Роспотребнадзора.

В России изъятые санкционные продукты уничтожают уже 4 года. Против неоднократно выступали правозащитники. Общество защиты право потребителей жаловалось в Верховный суд, но безрезультатно.

В Госдуму вносили законопроекты о необходимости раздавать изъятые продукты нуждающимся, но эти инициативы были отклонены. В июне Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты. В Россельхознадзоре тогда назвали эту инициативу непроработанной и рискованной.