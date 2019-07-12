Z Архив новостей новости
5 18 6 3199
11:00, 12 июля 2019

В Екатеринбурге идут обыски у участников акции против строительства храма…

В Екатеринбурге идут обыски у участников акции против строительства храма. Следственные мероприятия проходят в рамках расследования дела о массовых беспорядках. В деле о беспорядках, которое завели еще месяц назад, пока нет фигурантов, рассказал источник портала Znak.com. Впрочем, это не помешало силовикам прийти к активисту Максиму Корчемкину. Молодой человек стал известен после того, как был оштрафован на 10 тысяч рублей за установку в городе так называемых «надгробий Путина». Процессуальный статус Корчемкина не уточняется. К нему едет адвокат. Еще одну участницу протестов в сквере у Драмтеатра Татьяну Маркину следователи вызвали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу. К ней пришли по адресу прописки. Стали ли силовики осматривать помещение – неизвестно, — отмечается портал «ОВД-Инфо». Акции против строительства храма начались в мае и продолжались неделю. За это время полиция задержала около 100 человек. Участникам назначили штрафы и общественные работы. Строительство церкви остановили по инициативе президента В Следственном комитете и ФСБ официальных комментариев по поводу обысков не дают.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной эпизод «переписывания» истории Это очень напоминает «расследования» известной фейк-конторы «беллингкэт», которая старательно отрабатывает единственную версию по падению малазийского «Боинга» в Донбассе на основе «стопроцентных свидетельств» из соцсетей…

5 412 6 35495 10.07
Kистория, войны, германия, памятники, память, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Проблемы «крымских татар» нет, есть жулики, провокаторы и преступники Нет никакой проблемы крымских татар, есть проблема определённых товарищей, которые пилят в Крыму бабло за счёт своей национальности, плачась на весь свет, как их несчастных притесняют…

5 94 6 8113 11.07
Kобщество, крым, меньшинства, власть, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Беда Грузии Несмотря ни на что, верю в возрождение Грузии. Потому что знаю людей, которые интеллектуальным и физическим трудом прославляют свою нацию

5 121 6 13262 08.07
Kгрузия, мид, мнения
Блоги

+ «Много чести»: Путин о возможности возбуждения дела об оскорблении власти в отношении Габунии «Много чести»: Путин о возможности возбуждения дела об оскорблении власти в отношении Габунии Президент не поддержал введение санкций против Грузии…

5 219 6 24250 09.07
8читать ;смотреть
Kпутин, грузия, санкции, внешняя политика, мнения
Блоги

Леонид Гозман политик

Принимаю Ваше предложение. Ответ Валерию Соловью Мы должны договариваться друг с другом. Есть только одно условие – мы должны признавать право друг друга жить в стране и чувствовать себя в ней хозяевами. И мы не должны стремиться уничтожить друг друга – а именно это стремление видится мне за словом «либераст», которое Вы, увы, произнесли…

5 176 6 35570 05.07
Kсталин, общество, политика, рф, мнения
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Про крымских татар Закон один – если у народа есть место, которое этот народ называет своей родиной, то скорее развалятся Великие пирамиды, чем народ забудет о своей мечте вернуться на свою сладкую отчизну…

5 187 6 21619 11.07
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Максим Шевченко: Если бы Майдан объединился с Донецком и с Луганском… Это же на моих глазах всё происходило. Я всё это видел. Я считаю, что поход Стрелкова — это никакое не вторжение России было…

5 128 6 29822 05.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Кому мешает «Яблоко» И здесь действия комиссий совершенно понятны: Васильевский — территория, где у «Яблока» всегда была большая поддержка. И где его очень боятся единороссы. Значит, как и на Петроградке, поставлена политическая задача — убрать любой ценой!..

5 74 6 8662 06.07
Kвыборы, политика, общество, события
Блоги

МИД РФ: Нынешний инцидент – яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с неприемлемыми выпадами в адрес российского руководства на грузинском телеканале

5 54 6 6410 08.07
Kмид, рф, грузия, тв, скандалы, политика, конфликты, события
Блоги

Аркадий Дубнов журналист-международник

Тривиальное Хотели этого Шойгу, Путин или Песков или так просто вышло, но трагедия на «Лошарике» может стать самой страшной российской пугалкой — ведь, кто знает, что у этих русских на уме про чужие жизни, если им своя жизнь не дорогА…

5 148 6 51393 05.07
Kобщество, флот, катастрофы, власть, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Неожиданный и неадекватный выхлоп экстремизма Шакалы заткнутся. У России и Грузии есть будущее. Мы, две нации, любим друг друга, несмотря на подонков, и это главное. Мы справимся…

5 209 6 26192 08.07
Kгрузия, рф, политика, конфликты, общество, тв, сми, скандалы, мнения
Блоги

+ Андрей Малахов: Всё, что мы хотели — это сделать праздник улыбок и счастья Андрей Малахов: Всё, что мы хотели — это сделать праздник улыбок и счастья Телеведущий канала «Россия 1» обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому после того, как был отменен запланированный телемост между Россией и Украиной…

5 395 6 60727 09.07
8читать ;смотреть
Kукраина, рф, тв, конфликты, зеленский, видео, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Стояние напротив Грузии Ничего с Грузией уже сделать невозможно. Отменяй или разрешай самолеты, запрещай или не трогай экспорт. Ничего это не даст…

5 51 6 8322 10.07
Kполитика, общество, грузия, события
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Есть один вопрос. Ценит ли государство этих людей, которые погибли? Мы не знаем этих людей, поэтому говорить, герои это или не герои – но уж явно не преступники – очень трудно…

5 67 6 11938 07.07
#слушать 50:39 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, общество, власть
Блоги

Ксения Собчак политик

Подростковая выходка С первых митингов десятых годов я твердила: вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина — это нелепо и скорее показывает слабость позиции…

5 252 6 46423 09.07
Kгрузия, тв, скандалы, путин, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Уж ты бы лучше бы молчала бы» Власти России привлекли внимание всей страны к тому, как обозвали Путина (в условиях действия закона об оскорблении властей), донесли весть в каждый российский угол…

5 58 6 10966 09.07
Kполитика, путин, грузия, рф, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Офицеры спецподразделения ФСБ «Альфа», подозреваемые в разбое, скрылись после командировки Она проходила на Северном Кавказе

5 10 6 33546
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это государство не умеет профессионально исполнять свои обязанности как в том, что касается сгоревшего «Лошарика», так и в том, что касается ареста преступника, который в центре Москвы грабит прохожих…

5 70 6 118149 06.07
#слушать 49:45 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kполитика, видео, передачи
Голосование

3124247
«Суды над отравительницами»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 6528 07.07
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Путин, мат и последствия Вы будете смеяться, но у Путина и его обслуги остается один вариант – бомбить Воронеж! То есть, под видом наказания строптивого соседа, наказать своих…

5 254 6 230065 08.07
Kгрузия, журналистика, внешняя политика, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Про оскорбление Путина. Мне не понравилось. Перебор по хронометражу и очень многословно. Оскорбляемый должен выглядеть посмешищем и желательно идиотом, а не жертвой длинного и запутанного пещерного сквернословия…

5 64 6 84316 10.07
#слушать 51:20 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7938252
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4109465

Сегодня в эфире