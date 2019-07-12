В Екатеринбурге идут обыски у участников акции против строительства храма. Следственные мероприятия проходят в рамках расследования дела о массовых беспорядках. В деле о беспорядках, которое завели еще месяц назад, пока нет фигурантов, рассказал источник портала Znak.com. Впрочем, это не помешало силовикам прийти к активисту Максиму Корчемкину. Молодой человек стал известен после того, как был оштрафован на 10 тысяч рублей за установку в городе так называемых «надгробий Путина». Процессуальный статус Корчемкина не уточняется. К нему едет адвокат. Еще одну участницу протестов в сквере у Драмтеатра Татьяну Маркину следователи вызвали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу. К ней пришли по адресу прописки. Стали ли силовики осматривать помещение – неизвестно, — отмечается портал «ОВД-Инфо». Акции против строительства храма начались в мае и продолжались неделю. За это время полиция задержала около 100 человек. Участникам назначили штрафы и общественные работы. Строительство церкви остановили по инициативе президента В Следственном комитете и ФСБ официальных комментариев по поводу обысков не дают.