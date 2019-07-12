В финале Уимблдонского теннисного турнира сыграют две бывшие первые ракетки мира Серена Уильямс и Симона Халеп

Серена прошла полуфинал стремительно и с ветерком. 33-летняя Барбора Стрыцоыва из Чехии, которая впервые в жизни добралась до полуфинала турнира Большого Шлема, на этом и успокоилась, продержавшись на корте всего час и взяв три гейма. Тем самым, Уильямс получила третью попытку выиграть свой 24 турнир большого шлема и сравнятся с рекордсменкой Маргарет Корт. Две первые она не использовала, в том числе и на Уимблдоне в прошлом году, когда отдала титул Ангелике Кербер. Соперничать с Сереной будет румынка Симона Халеп. Прошлогодний провальный сезон отбросил ее на 7 место в рейтинге и для Халеп это шанс вернутся в элиту. В полуфинале она обыграла украинку Элину Свитолину, которая стала первой девушкой из Украины, которая смогла попасть в четверку турнира большого шлема. Стать второй финалисткой после героя девяностых Андрея Медведева Элине пока не удалось.

Сегодня состоятся мужские полуфиналы. Роджер Федерер играет против Рафаэля Надаля, а Новак Джокович встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.