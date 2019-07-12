Команды пользователей голосового помощника Google попали в открытый доступ

Утечка произошла из-за нарушения правил безопасности одним из специалистов.

Google признала утечку данных пользователей, объяснив случившееся человеческим фактором. Дело в том, что часть команд, которые люди отдают голосовому помощнику, позднее анализируется профессиональными лингвистами для улучшения сервиса. Один из таких специалистов нарушил правила конфиденциальности компании, в результате чего часть записей команд оказалась в открытом доступе. Уточняется, что речь идет о записях на голландском языке. В блоге Google менеджер по продукту Дэвид Монсис написал, что сейчас компания ведет расследование по поводу утечки и сотрудники принимают меры.

Это уже вторая похожая ситуация за последнее время: в ноябре прошлого года данные больше 50 миллионов пользователей соцсети Google+ попали в распоряжение сторонних разработчиков приложений, напоминает РБК. Причиной стала ошибка в обновлении программного обеспечения.

На этой неделе стало известно также об утечке данных пользователей интернет-магазина Ozon.