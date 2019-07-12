В проект оборонного бюджета США включили поправку о запрете на сделки с госдолгом России

Решение принято на заседании Палаты представителей. Один и авторов поправок Брэд Шерман сказал, что Россия вмешалась в американские выборы, поэтому необходимо ввести такие санкции против Москвы, чтобы ни один американец не смог совершать операции с российским госдолгом. Конгрессмен от Демократический партии добавил, что поправки предусматривают механизм снятия санкций, если власти США придут к выводу, что Россия может не вмешиваться в американские выборы, по крайней мере, в ходе одного избирательного цикла.