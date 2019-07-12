ЦБ отозвал лицензию у «Национального банка взаимного кредита»
Это связано с решением акционеров о добровольной ликвидации банка, говорится в приказе, который цитирует агентство ТАСС.
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Это связано с решением акционеров о добровольной ликвидации банка, говорится в приказе, который цитирует агентство ТАСС.
Принимаю Ваше предложение. Ответ Валерию Соловью Мы должны договариваться друг с другом. Есть только одно условие – мы должны признавать право друг друга жить в стране и чувствовать себя в ней хозяевами. И мы не должны стремиться уничтожить друг друга – а именно это стремление видится мне за словом «либераст», которое Вы, увы, произнесли…