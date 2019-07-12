Сопредседателю партии «Другая Россия» Александру Аверину присудили 70 тысяч рублей в качестве компенсации за уголовное преследование по статье о хранении оружия. Об этом сообщает сайт «Кавказский узел». Решение принял суд в Ростове-на-Дону. Аверин добивался компенсации размером в полмиллиона рублей. Также он надеялся взыскать 25 тысяч рублей, потраченные на услуги адвоката.

Аверина задержали в апреле прошлого года в Ростовской области на границе с самопровозглашённой ДНР. Он утверждал, что ему подбросили пистолет Макарова и обойму. Сопредседателя «Другой России» осудили на 3 года по делу о контрабанде оружия, по делу о хранении оружия его оправдали.