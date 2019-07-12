Актёр Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара

Как пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаузла, 43-летний артист на входе в здание во время досмотра нецензурно выражался и оскорблял сотрудников службы безопасности. Это было в районе 2 часов ночи. Сотрудники аэропорта вызвали полицию. В МВД на транспорте пока ситуацию комментировать не стали. Лишь сказали, что информация уточняется.

Тимур Ефременков известен зрителям по ролям в сериалах «Папины дочки», «Глухарь», фильму «Легенда № 17».