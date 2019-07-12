В Екатеринбурге силовики начали обыски у участников протестов против строительства храма на месте сквера

Об этом сообщает проект «ОВД-инфо». У одного из участников акции протеста обыск проводят в эти минуты. По месту прописки второй участницы силовики приходили с постановлением об обыске. После визита её вызвали на допрос по уголовному делу в качестве свидетеля. «ОВД-инфо» отмечает, что, по всей вероятности, речь идёт об уголовном деле о массовых беспорядках. Его возбудили в июне. Пока не было объявлено ни о подозреваемых, ни об обвиняемых.

В мае в Екатеринбурге неделю длились протесты, связанные с планами по строительству церкви на месте сквера. В итоге власти от возведения храма на этой площадке отказались.