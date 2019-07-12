Зам.генпрокурора России Владимир Малиновский написал заявление об уходе
Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости. Подробностей пока нет.
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Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости. Подробностей пока нет.
Принимаю Ваше предложение. Ответ Валерию Соловью Мы должны договариваться друг с другом. Есть только одно условие – мы должны признавать право друг друга жить в стране и чувствовать себя в ней хозяевами. И мы не должны стремиться уничтожить друг друга – а именно это стремление видится мне за словом «либераст», которое Вы, увы, произнесли…