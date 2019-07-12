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10:30, 12 июля 2019

Зам.генпрокурора России Владимир Малиновский написал заявление об уходе

Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости. Подробностей пока нет.



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