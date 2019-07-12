Сборная России досрочно вышла в полуфинал волейбольной Лиги Наций

Наша команда победила со счетом 3-0 французов и обеспечила себе как минимум второе место в группе.

В первый день финала шести французы уступили хозяевам – американцам со счетом 1-3 и поставили себя пред необходимостью выигрывать у россиян, с которыми они год назад встречались в финале. Тогда наша команда победила со счетом 3-0. Этот результат удалось повторить и сегодня. Впрочем, переоценивать успех не стоит. У наших соперников отсутствовали два лучших игрока – нападающий Эрвин Нгапет, который играет за казанский Зенит и либеро Женя Гребенников. Что же до сборной России, то два основных нападающих сыграли не слишком убедительно. Виктор Полетаев удачно завершил лишь 30 процентов своих атак, а Егор Клюка – 23. Решающим оказалось преимущество на блоке 20 против 7. Первое место в группе сборные России и США разыграют ранним утром субботы. Проигравший встретится с поляками.



В группе Б. Сборная Польши победила Бразилию и Иран, которые заняли два первых места на предварительно этапе и теперь им предстоит в матче между собой решать кто же лишний в полуфинале.