В правительстве поддержали идею об отказе от уничтожения изъятых санкционных продуктов

О существовании такой инициативы напомнил вице-премьер Алексей Гордеев.

Изъятые продукты питания следует использовать по назначению после проведения необходимых анализов, считает вице-премьер. По мнению Алексея Гордеева, уничтожать продовольствие «в принципе неправильно», передает ТАСС. Он также отметил, что это требует обсуждения «на будущее». Чиновник решил поддержать инициативу Роспотребнадзора о введении запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов. О ней стало известно в июне. Идею также одобрил Президентский совет по правам человека, рекомендовавший правительству в том числе разрешить передавать санкционные товары с истекающим сроком годности на благотворительные цели.

Напротив, с критикой инициативы выступили в Россельхознадзоре. Представители службы назвали идею непроработанной в том числе потому, что Роспотребнадзор не рассказал, как конкретно планируется использовать изъятые продукты.

Запрет на импорт ряда продуктов из США, Евросоюза, Канады и других стран действует уже пять лет. Такой шаг стал ответом на введение санкций против России.