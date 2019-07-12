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10:01, 12 июля 2019

Замглавы Пенсионного фонда России подозревают в получении сразу нескольких взяток

Алексей Иванов уже признал свою вину.

Конкретную сумму взятки источник газеты «Коммерсантъ» не назвал. Однако отметил, что откаты были не очень большими – всего несколько миллионов рублей. Незаконные вознаграждения давали неустановленные лица из числа бывших руководителей и акционеров компании «Техносерв». Менеджеры этого IT-интегратора платили откаты за контракты с Пенсионным фондом по развитию различные проектов. Среди них – Единая государственная информационная система социального обеспечения.

С санкции суда следователи вместе с ФСБ провели обыски и выемку документов в центральном офисе Пенсионного фонда России, а также дома у Алексея Иванова и главы департамента «Техносерва» Алексея Копейкина.

Правозащитники в четверг вечером навестили Иванова в изоляторе временного содержания. По словам Ивана Мельникова из московской ОНК, задержанный признал вину и подал в отставку. Правда, в самом Пенсионном фонде об этом еще не знают.

На причастность к коррупционной схеме проверяется также совладелец «Техносерва» и бывший совладелец «Промсвязьбанка» Алексей Ананьев. Его брат Дмитрий ранее покинул Россию.



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