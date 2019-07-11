8 офицеров спецназа ФСБ, подозреваемые в разбое, скрылись после командировки на Северном Кавказе

Об этом со ссылкой на источник пишет «Новая газета».

Эти офицеры действовали в спешке, они явно не ожидали уголовного преследовании. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал главный редактор сайта Медиазона Сергей Смирнов.

По мнению Смирнова, Северный Кавказ вряд ли надолго станет надёжным укрытием для этих силовиков.

Несколько дней назад стало известно. что восьмерых бойцов спецподразделения ФСБ «Альфа» объявили в розыск в рамках дела о разбое, возбуждённом против группы сотрудников спецслужб. По данным источников РБК, сотрудники ФСБ напали на человека в одном из банков Москвы и отобрали около 140 миллионов рублей.