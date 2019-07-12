Заместителя председателя Правления Пенсионного Фонда Алексея Иванова подозревают в получении нескольких взяток

Заместителя председателя Правления Пенсионного Фонда Алексея Иванова подозревают в получении не одной, а нескольких взяток. Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Коммерсантъ». О какой сумме идёт речь, неизвестно. Как выразился один из собеседников газеты, откаты были не очень большими и составили всего «несколько миллионов» рублей. Это были взятки за заключение в 2017 и 18-м годах контрактов с Пенсионным Фондом по развитию различных проектов.

О задержании Иванова стало известно накануне. В Общественной наблюдательной комиссии Москвы сказали, что он признался в получении взятки и подал в отставку.