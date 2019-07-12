Суд проведёт сегодня предварительное заседание по делу о краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи

Замоскворецкий суд Москвы проведёт сегодня предварительное заседание по делу о краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Работа «Ай-Петри.Крым» была похищена в конце января. Преступник снял полотно со стены на глаза у посетителей и вынес из здания. На следующий день подозреваемого задержали 32-летнего Дениса Чуприкова. Картину вернули в музей.



Администрации Третьяковки не виновата в хищении. Такие преступления происходят регулярно, но, как правило, раскрываются быстро и успешно, говорил тогда директор Государственного Русского музея Владимир Гусев.

Чуприкова обвиняют в краже особо ценного предмета.