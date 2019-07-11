Освобождение украинских моряков стало ключевым вопросом во время телефонного разговора президентов России и Украины

Освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, стало ключевым вопросом во время телефонного разговора президентов России и Украины. Об этом сообщила пресс-служба Владимира Зеленского. В пресс-службе Владимира Путина сказали, что обсуждалось урегулирование обстановки на юго-востоке Украины и работа по возвращению удерживаемых с обеих сторон людей.



Это был первый контакт глав России и Украины с того момента, как Владимир Зеленский стал президентом. Этот телефонный разговор – важный шаг в налаживании отношений между странами, сказал в эфире «Эха» журналист Максим Шевченко,

Шевченко добавил, что без Минских соглашений отношения были бы гораздо более сложными.