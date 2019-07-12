Подозреваемые в разбое сотрудники спецподразделения ФСБ «Альфа» скрылись после командировки на Северном Кавказе

По некоторым данным, они причастны к нападению на банк в Москве.

Восемь офицеров «Альфы» находились в командировке на Северном Кавказе во время первых арестов по делу о разбое и предпочли скрыться. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на источники. Ранее о том, что подозреваемые были объявлены в розыск, сообщал «Интерфакс», но подробностей агентство не приводило.

О громком деле в отношении сотрудников ФСБ стало известно в начале июля. Были задержаны семь человек, большинство из которых суд отправил в СИЗО. Официально об обстоятельствах дела не говорится, но, по данным СМИ, сотрудники спецслужбы напали на банк в Москве и забрали оттуда около 140 миллионов рублей – предположительно, речь идет о небольшом банке «Авангард». Сообщалось, что они могут быть причастны и к другим случаям пропажи денег во время обысков, но источник ТАСС утверждает, что в деле всего один эпизод.

«Новая газета» выдвинула версию, согласно которой информация о нападении сотрудников ФСБ на банк была информационным вбросом, а на самом деле офицеры были задержаны из-за похищения части денег, найденных у полковника Захарченко.